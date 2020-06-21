Поворотные двери пивот для дома

Мы изготавливаем поворотные двери пивот для современных домов уже более 10 лет. Поворотные двери — это инженерные решения с вертикальной осью, которая позволяет вращаться конструкции. Расположение оси зависит от вашего проекта, она может быть установлена практически рядом с краем, или ближе к центру. От расположения оси зависит на какую длину пивот будет заходить в помещении при открывании.

Основным нашим направлением является проектирование и производство систем остекления для экстерьера.

Материал для Pivots

Основа

В нашем ассортименте алюминиевый и стальной профиль для создания рамы.

Наполнение

В раму можно установить энергоэффективные двойные стеклопакеты, однокамерные или сэндвич панели.

Безопасность

Все решения, которые мы предлагаем нашим клиентам для остекления фасада дома могут быть оснащены системой запирания с классом взломостойкости до RC2.

Создание каждого продукта индивидуально, размеры конструкции также проектируются исходя из вашего проекта. От 1,8*3 м в классическом исполнении и по запросу на фабрике при любых других размерах.

Как заказать

Позвоните нам по телефону, указанному в разделе контакты, наши специалисты предложат одну из нескольких фабрик (MHB или GROUP CEYSSENS (KELLER). Эти системы отличаются профилем и максимальной высотой створки. Например, фабрика MHB использует прочный стальной профиль шириной 55 мм, который выдерживает больший вес готового изделия.

Keller Pivot имеет свои преимущества, вертикальная ось может быть установлена от 150 мм от края до ½ ширины готового изделия и открывание возможно до 90 градусов.

Будем рады сотрудничеству.